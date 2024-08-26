Чемпион Саудовской Аравии достиг устной договоренности с Манчестер Сити по трансферу защитника

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" достиг устной договоренности с "Манчестер Сити" по трансферу португальского правого защитника Жоау Канселу.

Как пишет Фабрицио Романо, ориентировочная сумма трансфера составит около 25 миллионов евро.

Теперь все зависит от самого футболиста. "Аль-Хиляль" предложил Канселу контракт на сумму 15 миллионов евро чистой зарплаты за сезон.

Напомним, Жуау перешел в "Ман Сити" из "Ювентуса" в 2019 году. Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в "Барселоне", отметившись за это время 4 забитыми голами и 5 ассистами в 42 матчах во всех турнирах.