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Чемпион Саудовской Аравии достиг устной договоренности с Манчестер Сити по трансферу защитника
Теперь все зависит от самого футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский клуб "Аль-Хиляль" достиг устной договоренности с "Манчестер Сити" по трансферу португальского правого защитника Жоау Канселу.
Как пишет Фабрицио Романо, ориентировочная сумма трансфера составит около 25 миллионов евро.
Теперь все зависит от самого футболиста. "Аль-Хиляль" предложил Канселу контракт на сумму 15 миллионов евро чистой зарплаты за сезон.
Напомним, Жуау перешел в "Ман Сити" из "Ювентуса" в 2019 году. Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в "Барселоне", отметившись за это время 4 забитыми голами и 5 ассистами в 42 матчах во всех турнирах.
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