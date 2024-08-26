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Фламенго близок к подписанию контракта с хавбеком Саутгемптона - Романо

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Фламенго близок к подписанию контракта с хавбеком Саутгемптона - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фламенго" вскоре объявит о подписании центрального полузащитника Чарли Алькараса из "Саутгемптона". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

После успешного прохождения медосмотра, который состоится в среду, футболист подпишет пятилетний контракт с бразильским клубом. Сумма трансфера составит 19 миллионов долларов.

Алькарас в прошлом сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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