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Ипсвич присматривается к вингеру Лутона
Это может стать последним трансфером трактористов этим летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ипсвич" ищет игрока в атакующую линию, несмотря на то, что потратил почти 100 млн фунтов стерлингов этим летом. Это связано с повреждением вингера Уэса Бернса, который получил травму подколенного сухожилия во время поражения 2:0 от "Ливерпуля" в первом туре чемпионата.
По информации BBC, Киран Маккена заинтересован в услугах Чидози Огбене из "Лутона". Хотя эта команда и вылетела в предыдущем розыгрыше АПЛ, ирландский вингер был одним из немногих игроков, которые довольно неплохо проявили себя в составе "шляпников". По данным transfermarkt, стоимость 27-летнего футболиста составляет 8 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Чидози Огбене сыграл 36 матчей, где отметился 5 голами и результативной передачей.
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