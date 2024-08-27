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Ипсвич присматривается к вингеру Лутона

Англия

Это может стать последним трансфером трактористов этим летом

Ипсвич присматривается к вингеру Лутона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ипсвич" ищет игрока в атакующую линию, несмотря на то, что потратил почти 100 млн фунтов стерлингов этим летом. Это связано с повреждением вингера Уэса Бернса, который получил травму подколенного сухожилия во время поражения 2:0 от "Ливерпуля" в первом туре чемпионата.

По информации BBC, Киран Маккена заинтересован в услугах Чидози Огбене из "Лутона". Хотя эта команда и вылетела в предыдущем розыгрыше АПЛ, ирландский вингер был одним из немногих игроков, которые довольно неплохо проявили себя в составе "шляпников". По данным transfermarkt, стоимость 27-летнего футболиста составляет 8 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Чидози Огбене сыграл 36 матчей, где отметился 5 голами и результативной передачей.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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