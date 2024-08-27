Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брентфорд интересуется защитником Фиорентины
Об этом сообщает Sky Sports
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
До конца трансферного окна остались считанные дни. "Брентфорд" еще имеет целью выполнить несколько приобретений за это короткое время.
Сообщается, что английский клуб интересуется защитником "Фиорентины" Майклом Кайоде. "Пчелы" хотят укрепить правый фланг обороны, однако к 20-летнему итальянцу также проявляют интерес другие европейские клубы, поэтому "Брентфорд" столкнется с серьезной конкуренцией по его подписанию.
Добавим, что в прошлом сезоне Майкл Кайоде провел 37 поединков, где отметился голом и 4 ассистами.
Популярное сейчас
- Есть ли сюрпризы? Ребров назвал заявку сборной Украины на сентябрськие матчи Лиги наций
- Историческая победа Левого Берега, дебютный гол Яремчука, характер ЛНЗ. Главные новости за 26 августа
- Яремчук забил свой дебютный гол за Олимпиакос. ВИДЕО
- Зальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО