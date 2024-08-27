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Брентфорд интересуется защитником Фиорентины

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

Брентфорд интересуется защитником Фиорентины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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До конца трансферного окна остались считанные дни. "Брентфорд" еще имеет целью выполнить несколько приобретений за это короткое время.

Сообщается, что английский клуб интересуется защитником "Фиорентины" Майклом Кайоде. "Пчелы" хотят укрепить правый фланг обороны, однако к 20-летнему итальянцу также проявляют интерес другие европейские клубы, поэтому "Брентфорд" столкнется с серьезной конкуренцией по его подписанию.

Добавим, что в прошлом сезоне Майкл Кайоде провел 37 поединков, где отметился голом и 4 ассистами.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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