Бекхэм: Я буду вечно благодарен Эрикссону за то, что он сделал меня капитаном сборной

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм отдал дань уважения бывшему главному тренеру сборной Англии Свену-Йорану Эрикссону, который скончался в возрасте 76 лет.

"Свен, спасибо тебе за то, что ты всегда был тем человеком, которым был всегда: страстным, заботливым, спокойным и настоящим джентльменом.

Я буду вечно благодарен за то, что ты сделал меня своим капитаном", - сказал Бекхэм.