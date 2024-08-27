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Онана установил вратарский антирекорд Манчестер Юнайтед
Камерунец продолжает разочаровывать
Getty Images/Global Images Ukraine
Андре Онана стал первым вратарем "Манчестер Юнайтед", пропустившим 60 голов в 40 матчах английской Премьер-лиги.
Как отмечает Daily Mail, это худший показатель среди всех голкиперов в истории манкунианского клуба.
В прошлом туре АПЛ Андре пропустил два мяча в выездном матче с "Брайтоном" (1:2).
Напомним, Онана перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Аякса" летом 2023 года за 43 млн. фунтов.
Onana becomes the first keeper to concede 60 goals in under 40 Premier League games. pic.twitter.com/PSODMSdIg7— Football Factly (@FootballFactly) August 25, 2024
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