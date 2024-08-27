Мануэль Угарте находится в шаге от перехода в МЮ

Трансферная сага вокруг будущего Мануэля Угарте, похоже, скоро будет уже завершена. „Манчестер Юнайтед“ полностью договорился с „Пари Сен-Жермен“ о подписании уругвайского полузащитника.

По информации Sky Sports, „МЮ“ заплатит 50 млн евро предоплаты и 10 млн евро дополнительно за 23-летнего футболиста. Ожидается, что уругваец прибудет в Великобританию сегодня, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт на личных условиях. Клубы пошли на компромисс, учитывая желание всех сторон заключить сделку. Опорник также оставил загадочный эмодзи в своем профиле в X, намекая на свой переезд в Манчестер.

???? — Manuel Ugarte (@manuugarte8) August 27, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне Мануэль Угарте провел 37 матчей и отметился 3 результативными передачами.