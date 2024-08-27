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Мануэль Угарте находится в шаге от перехода в МЮ
Уже известно сколько манкунианцы заплатят за уругвайца
Getty Images/Global Images Ukraine
Трансферная сага вокруг будущего Мануэля Угарте, похоже, скоро будет уже завершена. „Манчестер Юнайтед“ полностью договорился с „Пари Сен-Жермен“ о подписании уругвайского полузащитника.
По информации Sky Sports, „МЮ“ заплатит 50 млн евро предоплаты и 10 млн евро дополнительно за 23-летнего футболиста. Ожидается, что уругваец прибудет в Великобританию сегодня, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт на личных условиях. Клубы пошли на компромисс, учитывая желание всех сторон заключить сделку. Опорник также оставил загадочный эмодзи в своем профиле в X, намекая на свой переезд в Манчестер.
????— Manuel Ugarte (@manuugarte8) August 27, 2024
Добавим, что в прошлом сезоне Мануэль Угарте провел 37 матчей и отметился 3 результативными передачами.
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