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Челси подписал 19-летнего голкипера за 20 млн евро
Заключено соглашение на 8 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Генка" и молодежной сборной Бельгии (U-19) Майк Пендерс перешёл в "Челси".
Контракт между сторонами рассчитан до 2032 года. Текущий сезон Пендерс проведёт в "Генке" на правах аренды.
Как сообщают СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
Chelsea have completed the signing of Mike Penders from KRC Genk, with the goalkeeper to officially join from next summer. ✍️????????— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 27, 2024
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Источник:Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
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