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Челси подписал 19-летнего голкипера за 20 млн евро

Англия

Заключено соглашение на 8 лет

Челси подписал 19-летнего голкипера за 20 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Генка" и молодежной сборной Бельгии (U-19) Майк Пендерс перешёл в "Челси".

Контракт между сторонами рассчитан до 2032 года. Текущий сезон Пендерс проведёт в "Генке" на правах аренды.

Как сообщают СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
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