Брентфорд отклонил предложение Ноттингема по трансферу Йоана Висса

Недавно стало известно, что "Вулверхэмптон" заинтересован в приобретении форварда "Брентфорда" Йоана Висса. Впрочем, "волки" не единственные, кто положил глаз на 27-летнего футболиста.

Сообщается, что "Ноттингем Форест" сделал предложение в размере 15 млн фунтов стерлингов за нападающего "Брентфорда". Руководство клуба отклонило это предложение, поскольку лондонцы хотят оставить игрока в команде. "Волки" продолжают следить за ситуацией вокруг форварда.

Добавим, что в прошлом сезоне Йоан Висса провел 36 матчей, где отметился 12 голами и 3 результативными передачами.