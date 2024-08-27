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Брентфорд отклонил предложение Ноттингема по трансферу Йоана Висса

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

Брентфорд отклонил предложение Ноттингема по трансферу Йоана Висса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно стало известно, что "Вулверхэмптон" заинтересован в приобретении форварда "Брентфорда" Йоана Висса. Впрочем, "волки" не единственные, кто положил глаз на 27-летнего футболиста.

Сообщается, что "Ноттингем Форест" сделал предложение в размере 15 млн фунтов стерлингов за нападающего "Брентфорда". Руководство клуба отклонило это предложение, поскольку лондонцы хотят оставить игрока в команде. "Волки" продолжают следить за ситуацией вокруг форварда.

Добавим, что в прошлом сезоне Йоан Висса провел 36 матчей, где отметился 12 голами и 3 результативными передачами.

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Ноттингем Форест Брентфорд (Лондон) Йоан Висса
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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