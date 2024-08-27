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Борнмут находится в шаге от аренды двукратного победителя Лиги чемпионов

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Кепа Аррисабалага проведет этот сезон в Премьер-лиге

Борнмут находится в шаге от аренды двукратного победителя Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Борнмут" продолжает свою работу на трансферном рынке. Некоторое время шли разговоры о том, что "вишни" ищут себе голкипера, который мог бы стать первым номером на рамке команды.

По информации Sky Sports, Кепа Аррисабалага сейчас проходит медосмотр в "Борнмуте". Испанца планируют арендовать на один сезон из "Челси". Также считается, что вратарь подписал новое соглашение с лондонцами на льготных условиях еще до того, как будет согласован переход. 29-летний голкипер присоединится к команде Андони Ираолы спустя девять лет после совместных выступлений в "Атлетике" Бильбао.

Напомним, что Кепа Аррисабалага прошлый сезон также провел в аренде в мадридском "Реале". Испанский голкипер провел 20 матчей во всех турнирах, из которых 9 сыграл на ноль. В составе "сливочных" вратарь выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

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Челси (Лондон) Борнмут Кепа Аррисабалага
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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