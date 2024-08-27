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Посвящена женскому футболу. Ливерпуль представил третью форму на новый сезон

Англия

Как и с "Челси", не обошлось без панк-тематики

Посвящена женскому футболу. Ливерпуль представил третью форму на новый сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2024/25.

"Этот комплект посвящен женскому футболу и его развитию в мировом спорте. Он вдохновлен уникальной историей клуба, его индивидуальностью, культурой и разнообразными сообществами.

Сама футболка является "бунтарской по дизайну" и является чествованием женщин-исполнительниц в стиле панк, которые стали пионерами нового звучания в городе", - говорится на официальном сайте "красных".

Технический спонсор "Ливерпуля" - американский спортивный бренд Nike.

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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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