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Посвящена женскому футболу. Ливерпуль представил третью форму на новый сезон
Как и с "Челси", не обошлось без панк-тематики
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2024/25.
"Этот комплект посвящен женскому футболу и его развитию в мировом спорте. Он вдохновлен уникальной историей клуба, его индивидуальностью, культурой и разнообразными сообществами.
Сама футболка является "бунтарской по дизайну" и является чествованием женщин-исполнительниц в стиле панк, которые стали пионерами нового звучания в городе", - говорится на официальном сайте "красных".
Технический спонсор "Ливерпуля" - американский спортивный бренд Nike.
“We carry a message when we go on the pitch that is not only about football, it’s about life.” ????— Liverpool FC (@LFC) August 27, 2024
Our 2024/25 @nikefootball third kit is here. Pre-order now.
Together, we can inspire the next generation of athletes. pic.twitter.com/TAlZIkGd5y— Liverpool FC (@LFC) August 27, 2024
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