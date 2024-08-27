  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Саутгемптон находится в шаге от трансфера голкипера Фейеноорда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саутгемптон находится в шаге от трансфера голкипера Фейеноорда

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

Саутгемптон находится в шаге от трансфера голкипера Фейеноорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Святые" под конец трансферного окна активизировали свои усилия по поиску голкипера на новый сезон. Алекс Маккарти выглядит неубедительно на позиции первого номера, и это сказалось на результатах команды, поскольку в первом туре Премьер-лиги против "Ньюкасла" он допустил результативную ошибку.

Сообщается, что вратарь Джастин Бейло сегодня проходит медосмотр в "Саутгемптоне". "Святые" хотят сделать все необходимое, чтобы убедиться, что нидерландец готов к игре, поскольку последние несколько лет он сталкивался с травмами в "Фейеноорде". Если же удастся оформить этот трансфер, то английский клуб откажется от попыток арендовать Аарона Рамсдейла из "Арсенала".

Добавим, что Джастин Бейло в прошлом сезоне провел 24 матча, из них 9 поединков отыграл на ноль.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Арсенала ушел в аренду в Порту
yellow-arrow
Посвящена женскому футболу. Ливерпуль представил третью форму на новый сезон
yellow-arrow
Борнмут находится в шаге от аренды двукратного победителя Лиги чемпионов
Саутгемптон Фейеноорд (Роттердам) Джастин Бейло
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости