Челси пытается купить форварда сборной Англии

"Челси" этим летом проводить невероятную трансферную кампанию. Клуб уже подписал 11 новых игроков и готовится к 12-му.

Как пишет Sky Sports, "синие" сделали первый шаг к трансферу бомбардира "Брентфорда" Айвена Тоуни. Однако детали возможного контракта пока не разглашаются.

Тони пропустил значительную часть прошлого сезона из-за дисквалификации. Всего на его счету 72 гола и 23 ассиста в 141 матче за "Брентфорд".