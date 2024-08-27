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Челси пытается купить форварда сборной Англии

Англия

Синие могут подписать еще одного игрока

Челси пытается купить форварда сборной Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" этим летом проводить невероятную трансферную кампанию. Клуб уже подписал 11 новых игроков и готовится к 12-му.

Как пишет Sky Sports, "синие" сделали первый шаг к трансферу бомбардира "Брентфорда" Айвена Тоуни. Однако детали возможного контракта пока не разглашаются.

Тони пропустил значительную часть прошлого сезона из-за дисквалификации. Всего на его счету 72 гола и 23 ассиста в 141 матче за "Брентфорд".

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Источник:
Sky Sports Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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