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Челси пытается купить форварда сборной Англии
Синие могут подписать еще одного игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" этим летом проводить невероятную трансферную кампанию. Клуб уже подписал 11 новых игроков и готовится к 12-му.
Как пишет Sky Sports, "синие" сделали первый шаг к трансферу бомбардира "Брентфорда" Айвена Тоуни. Однако детали возможного контракта пока не разглашаются.
Тони пропустил значительную часть прошлого сезона из-за дисквалификации. Всего на его счету 72 гола и 23 ассиста в 141 матче за "Брентфорд".
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Источник:Sky Sports Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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