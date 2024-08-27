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Главный тренер Борнмута прокомментировал слухи о возможной аренде бывшего конкурента Лунина

Англия

Кепа привык к давлению, которое возникает во время игры (с)

Главный тренер Борнмута прокомментировал слухи о возможной аренде бывшего конкурента Лунина

фото из свободных источников

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Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал возможный переход испанского голкипера Кепы Аррисабалаги в клуб на правах аренды.

"Мы должны подождать и посмотреть, чем закончится ситуация. Он происходит из "Челси" и "Мадрида" - двух очень хороших клубов. Кепа привык к давлению, которое возникает во время игры".

Добавим, Аррисабалага в прошлом сезоне был конкурентом Андрея Лунина, поскольку выступал за "Реал" на правах аренды.

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Андони Ираола Борнмут Кепа Аррисабалага
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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