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Известны детали трансфера Угарте в Манчестер Юнайтед

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Романо сообщил детали потенциального контракта

Известны детали трансфера Угарте в Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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Трансфер опорного полузащитника "ПСЖ" Мануэля Угарте в "Манчестер Юнайтед" близится к завершению. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Стороны уже согласовали условия пятилетнего контракта с опцией продления сотрудничества еще на год. "Пари Сен-Жермен" получит за трансфер 50 миллионов евро, а также возможные бонусы в размере 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мануэль провел 37 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

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Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен Мануэль Угарте
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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