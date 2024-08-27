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Известны детали трансфера Угарте в Манчестер Юнайтед
Романо сообщил детали потенциального контракта
Getty Images/Global Images Ukraine
Трансфер опорного полузащитника "ПСЖ" Мануэля Угарте в "Манчестер Юнайтед" близится к завершению. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Стороны уже согласовали условия пятилетнего контракта с опцией продления сотрудничества еще на год. "Пари Сен-Жермен" получит за трансфер 50 миллионов евро, а также возможные бонусы в размере 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне Мануэль провел 37 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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