Известны детали трансфера Угарте в Манчестер Юнайтед

Трансфер опорного полузащитника "ПСЖ" Мануэля Угарте в "Манчестер Юнайтед" близится к завершению. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Стороны уже согласовали условия пятилетнего контракта с опцией продления сотрудничества еще на год. "Пари Сен-Жермен" получит за трансфер 50 миллионов евро, а также возможные бонусы в размере 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мануэль провел 37 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.