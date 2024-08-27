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Арсенал отдал 32+5 млн евро за хавбека из Реала Сосьедад
Мерино перешел в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник Микель Мерино перешел в "Арсенал" из "Реала Сосьедад".
Футболист подписал 4-летний контракт с "канонирами". В соглашении также есть опция продления сотрудничества еще на один сезон.
Как пишут СМИ, "Реал Сосьедад" получил 32 миллиона евро плюс 5 миллионов бонусов.
Mikel Merino ???? The Arsenal pic.twitter.com/NoKsAcJTUF— Arsenal (@Arsenal) August 27, 2024
Напомним, за прошлый сезон в чемпионате Испании Микель принял участие в 32 играх, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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