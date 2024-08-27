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Чемпион Саудовской Аравии вскоре объявит о трансфере защитника Манчестер Сити - Романо
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский правый защитник Жоау Канселу покинет "Манчестер Сити" и присоединится к "Аль-Хилялю". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, соглашение с саудовским клубом уже заключено. Канселу подпишет контракт до 2027 года и будет зарабатывать около 15 миллионов евро в год. А "горожане" получат за игрока 25 млн евро.
Добавим, Жоау перешел в "Ман Сити" из "Ювентуса" в 2019 году. Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в "Барселоне".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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