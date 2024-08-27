Чемпион Саудовской Аравии вскоре объявит о трансфере защитника Манчестер Сити - Романо

Португальский правый защитник Жоау Канселу покинет "Манчестер Сити" и присоединится к "Аль-Хилялю". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, соглашение с саудовским клубом уже заключено. Канселу подпишет контракт до 2027 года и будет зарабатывать около 15 миллионов евро в год. А "горожане" получат за игрока 25 млн евро.

Добавим, Жоау перешел в "Ман Сити" из "Ювентуса" в 2019 году. Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в "Барселоне".