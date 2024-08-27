  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Чемпион Саудовской Аравии вскоре объявит о трансфере защитника Манчестер Сити - Романо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион Саудовской Аравии вскоре объявит о трансфере защитника Манчестер Сити - Романо

Англия

Here we go

Чемпион Саудовской Аравии вскоре объявит о трансфере защитника Манчестер Сити - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский правый защитник Жоау Канселу покинет "Манчестер Сити" и присоединится к "Аль-Хилялю". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, соглашение с саудовским клубом уже заключено. Канселу подпишет контракт до 2027 года и будет зарабатывать около 15 миллионов евро в год. А "горожане" получат за игрока 25 млн евро.

Добавим, Жоау перешел в "Ман Сити" из "Ювентуса" в 2019 году. Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в "Барселоне".

Читайте такжеИсторическая победа Левого Берега, дебютный гол Яремчука, характер ЛНЗ. Главные новости за 26 августа
По теме
yellow-arrow
Арсенал отдал 32+5 млн евро за хавбека из Реала Сосьедад
yellow-arrow
EA Sports FC 25: Рейтинг Мудрика немного вырастет, Зинченко - немного упадет
yellow-arrow
Известны детали трансфера Угарте в Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Жоау Канселу Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости