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Эвертон интересуется новым хавбеком Лиона
Мангаля может перейти в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" проявляет интерес к центральному полузащитнику "Лиона" Орелю Мангаля.
Как пишет Фабрицио Романо, английский клуб хочет арендовать французского футболиста. Сейчас между командами продолжаются переговоры.
Мангаля недавно подписал контракт с "Лионом", который действует до июня 2028 года. Бельгийский полузащитник провел в прошлом сезоне 34 матча и отметился 3 голами.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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