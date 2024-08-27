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Эвертон интересуется новым хавбеком Лиона

Англия

Мангаля может перейти в АПЛ

Эвертон интересуется новым хавбеком Лиона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" проявляет интерес к центральному полузащитнику "Лиона" Орелю Мангаля.

Как пишет Фабрицио Романо, английский клуб хочет арендовать французского футболиста. Сейчас между командами продолжаются переговоры.

Мангаля недавно подписал контракт с "Лионом", который действует до июня 2028 года. Бельгийский полузащитник провел в прошлом сезоне 34 матча и отметился 3 голами.

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Лион Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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