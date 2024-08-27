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Лидс арендовал у Тоттенхэма бывшего вингера Шахтера
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший левый вингер "Шахтера" Манор Соломон, который сейчас выступает за "Тоттенхэм", присоединился к "Лидсу".
Английский клуб арендовал игрока на один сезон - до 30 июня 2025 года.
Напомним, что вингер с 2019 по 2022 год выступал за донецкий "Шахтер", а сезон 2022/23 провел на правах аренды за "Фулхэм". Соломон за всю свою карьеру сыграл 209 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 17 результативных передач.
????️ Manor: "I'm fit and ready to go" pic.twitter.com/kqgrkd3pFx— Leeds United (@LUFC) August 27, 2024
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Источник:leed
Опубликовал: Екатерина Власова
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aleks68
27.08.2024 в 20:24
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