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Лидс арендовал у Тоттенхэма бывшего вингера Шахтера

Англия

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Лидс арендовал у Тоттенхэма бывшего вингера Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший левый вингер "Шахтера" Манор Соломон, который сейчас выступает за "Тоттенхэм", присоединился к "Лидсу".

Английский клуб арендовал игрока на один сезон - до 30 июня 2025 года.

Напомним, что вингер с 2019 по 2022 год выступал за донецкий "Шахтер", а сезон 2022/23 провел на правах аренды за "Фулхэм". Соломон за всю свою карьеру сыграл 209 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 17 результативных передач.

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Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Лидс Юнайтед Манор Соломон
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Источник:
leed
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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aleks68
27.08.2024 в 20:24
сбежал из шахтёра и так толком нигде и не заиграл
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1
0
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Комментарии 1
aleks68
27.08.2024 в 20:24
сбежал из шахтёра и так толком нигде и не заиграл
Ответить
1
0

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