Лидс арендовал у Тоттенхэма бывшего вингера Шахтера

Бывший левый вингер "Шахтера" Манор Соломон, который сейчас выступает за "Тоттенхэм", присоединился к "Лидсу".

Английский клуб арендовал игрока на один сезон - до 30 июня 2025 года.

Напомним, что вингер с 2019 по 2022 год выступал за донецкий "Шахтер", а сезон 2022/23 провел на правах аренды за "Фулхэм". Соломон за всю свою карьеру сыграл 209 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 17 результативных передач.

????️ Manor: "I'm fit and ready to go" pic.twitter.com/kqgrkd3pFx