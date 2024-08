Ливерпуль подписал контракт со звездой сборной Грузии

"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с голкипером из "Валенсии" Георгием Мамардашвили.

"Красные" заключили соглашение с 23-летним игроком, согласно которому он останется в Испании до конца текущей кампании, а затем следующим летом присоединится к "Ливерпулю".

We have reached an agreement for the transfer of Giorgi Mamardashvili, subject to a work permit and international clearance – with the Valencia goalkeeper set to move to Anfield ahead of the 2025-26 season ????????