Ливерпуль подписал контракт со звездой сборной Грузии

"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с голкипером из "Валенсии" Георгием Мамардашвили.

"Красные" заключили соглашение с 23-летним игроком, согласно которому он останется в Испании до конца текущей кампании, а затем следующим летом присоединится к "Ливерпулю".

We have reached an agreement for the transfer of Giorgi Mamardashvili, subject to a work permit and international clearance – with the Valencia goalkeeper set to move to Anfield ahead of the 2025-26 season ???????? — Liverpool FC (@LFC) August 27, 2024

Мамардашвили присоединился к "летучим мышам" в январе 2022 года, перейдя из «Динамо» Тбилиси за 3 млн евро. Георгий в прошлом сезоне провел 37 поединков, в которых пропустил 41 мяч; 13 матчей отыграл на ноль.