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Ливерпуль подписал контракт со звездой сборной Грузии
Официально
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с голкипером из "Валенсии" Георгием Мамардашвили.
"Красные" заключили соглашение с 23-летним игроком, согласно которому он останется в Испании до конца текущей кампании, а затем следующим летом присоединится к "Ливерпулю".
We have reached an agreement for the transfer of Giorgi Mamardashvili, subject to a work permit and international clearance – with the Valencia goalkeeper set to move to Anfield ahead of the 2025-26 season ????????— Liverpool FC (@LFC) August 27, 2024
Мамардашвили присоединился к "летучим мышам" в январе 2022 года, перейдя из «Динамо» Тбилиси за 3 млн евро. Георгий в прошлом сезоне провел 37 поединков, в которых пропустил 41 мяч; 13 матчей отыграл на ноль.
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