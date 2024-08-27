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Ливерпуль подписал контракт со звездой сборной Грузии

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Ливерпуль подписал контракт со звездой сборной Грузии

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с голкипером из "Валенсии" Георгием Мамардашвили.

"Красные" заключили соглашение с 23-летним игроком, согласно которому он останется в Испании до конца текущей кампании, а затем следующим летом присоединится к "Ливерпулю".

Мамардашвили присоединился к "летучим мышам" в январе 2022 года, перейдя из «Динамо» Тбилиси за 3 млн евро. Георгий в прошлом сезоне провел 37 поединков, в которых пропустил 41 мяч; 13 матчей отыграл на ноль.

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Грузия Ливерпуль Георгий Мамардашвили Валенсия
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Источник:
liverpool fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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