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Аль-Хиляль оформил трансфер португальского защитника Манчестер Сити
Жоау Канселу переходит в клуб Саудовской Аравии
"Аль-Хиляль" официально объявил о подписании контракта с правым защитником Жоау Канселу из "Манчестер Сити".
Португалец заключил договор, который рассчитан на три года - до лета 2027 года.
Как пишут СМИ, "горожане" получат 25 миллионов евро с учетом бонусов.
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???? "João Cancelo" rises from the heights of the planet... to #AlHilal ????#CanceloIsHilali ????— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 27, 2024
pic.twitter.com/1lHJZOKT6A
Напомним, Жоау перешел в "Манчестер Сити" из "Ювентуса" в 2019 году. Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в "Барселоне".
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