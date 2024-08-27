Аль-Хиляль оформил трансфер португальского защитника Манчестер Сити

"Аль-Хиляль" официально объявил о подписании контракта с правым защитником Жоау Канселу из "Манчестер Сити".

Португалец заключил договор, который рассчитан на три года - до лета 2027 года.

Как пишут СМИ, "горожане" получат 25 миллионов евро с учетом бонусов.

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Напомним, Жоау перешел в "Манчестер Сити" из "Ювентуса" в 2019 году. Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в "Барселоне".