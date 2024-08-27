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Миколенко ассистом помог Эвертону разгромить Донкастер. Оценки за матч
Известно имя лучшего игрока матча по версии SofaScore
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" обыграл "Донкастер" со счетом 2:0 в рамках матча Кубка английской лиги.
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл 90 минут.
После завершения игры статистический портал SofaScore поставил нашему соотечественнику 7.7.
Виталий отдал 84% точных передач, имел успех в 4 обводках из пяти, отдал 1 ассист и в целом сделал 48 касаний к мячу.
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Лучшим игроком в этом поединке оказался Тим Ирогбунам из "Эвертона", который является автором первого забитого мяча. SofaScore поставил полузащитнику 8.6.
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