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Экс-защитник Ювентуса и Вест Хэма отправился в Чемпионшип

Англия

Завершающий этап карьеры центрбека

Экс-защитник Ювентуса и Вест Хэма отправился в Чемпионшип

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Анджело Огбонна на правах свободного агента перешёл в "Уотфорд".

Контракт 36-летнего итальянца с английским клубом рассчитан до середины 2025 года.

В течение своей карьеры Анджело выступал за "Вест Хэм", "Ювентус", "Кротоне" и "Торино".

Стоит отметить, что Огбонна является двукратным чемпионом Италии и победителем лиги Конференций.

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Анджело Огбонна Уотфорд свободный агент
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Источник:
Watford
Опубликовал: Александр Бураков
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