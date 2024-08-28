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Экс-защитник Ювентуса и Вест Хэма отправился в Чемпионшип
Завершающий этап карьеры центрбека
Анджело Огбонна на правах свободного агента перешёл в "Уотфорд". Контракт 36-летнего итальянца с английским клубом рассчитан до середины 2025 года. В течение своей карьеры Анджело выступал за "Вест Хэм", "Ювентус", "Кротоне" и "Торино". Стоит отметить, что Огбонна является двукратным чемпионом Италии и победителем лиги Конференций.
We’ve completed the signing of experienced defender Angelo Ogbonna following his departure from West Ham! ????????— Watford Football Club (@WatfordFC) August 27, 2024
Benvenuto, @OgbonnaOfficial ????
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Источник:Watford
Опубликовал: Александр Бураков
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