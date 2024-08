Экс-защитник Ювентуса и Вест Хэма отправился в Чемпионшип

Анджело Огбонна на правах свободного агента перешёл в "Уотфорд".

Контракт 36-летнего итальянца с английским клубом рассчитан до середины 2025 года.

В течение своей карьеры Анджело выступал за "Вест Хэм", "Ювентус", "Кротоне" и "Торино".

Стоит отметить, что Огбонна является двукратным чемпионом Италии и победителем лиги Конференций.

We’ve completed the signing of experienced defender Angelo Ogbonna following his departure from West Ham! ????????



Benvenuto, @OgbonnaOfficial ????