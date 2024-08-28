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Франк Ониека хочет покинуть Брентфорд до конца трансферного окна
Нигериец хочет иметь больше игровой практики
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Брентфорда" Франк Ониека хочет покинуть клуб, поскольку он не является основным игроком команды. Нигерийцем интересуются несколько испанских клубов, однако такой переход будет оформить довольно трудно.
По информации BBC, "Валенсия", "Вальядолид" и "Лас-Пальмас" проявили серьезный интерес к полузащитнику, который в этом сезоне выходил на замену в матчах против "Кристал Пэлас" и "Ливерпуля". Но эти три испанских клуба могут позволить себе подписать с ним лишь арендное соглашение на год, а также нуждаются в помощи для выплаты части его заработной платы. Кроме того, "Лечче" и представитель страны 404 "цска" также делали предложения по аренде футболиста в течение последних нескольких месяцев. Впрочем, есть нюанс по реализации такого перехода, поскольку "Брентфорд" рассматривает только продажу игрока на постоянной основе.
Добавим, что в прошлом сезоне Франк Ониека провел 28 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.
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