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Официально. Брайтон приобрел защитника Фенербахче за 30 млн евро

Англия
Обновлено

Турецкий игрок перебрался на Туманный Альбион

Официально. Брайтон приобрел защитника Фенербахче за 30 млн евро

Фото: brightonandhovealbion

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Левый защитник "Фенербахче" Ферди Кадиоглу перешел в "Брайтон", сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт рассчитан на 4 года - до июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

Кадиоглу защищал цвета "Фенербахче" с 2018 года. С тех пор защитник сыграл 204 матча, забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

На международном уровне 24-летний Кадиоглу мог выступать за Турцию, Нидерланды и Канаду (его отец турок, а мать нидерландско-канадского происхождения), но в итоге выбрал турецкую сборную, за которую провел 20 матчей.

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Источник:
brightonandhovealbion
Опубликовал: Алина Ерофеева
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