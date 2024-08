Официально. Брайтон приобрел защитника Фенербахче за 30 млн евро

Левый защитник "Фенербахче" Ферди Кадиоглу перешел в "Брайтон", сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт рассчитан на 4 года - до июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

Кадиоглу защищал цвета "Фенербахче" с 2018 года. С тех пор защитник сыграл 204 матча, забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

На международном уровне 24-летний Кадиоглу мог выступать за Турцию, Нидерланды и Канаду (его отец турок, а мать нидерландско-канадского происхождения), но в итоге выбрал турецкую сборную, за которую провел 20 матчей.

We are pleased to confirm the signing of Turkish international full-back Ferdi Kadioglu from Fenerbahce, for undisclosed terms! ????