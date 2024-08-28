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Официально. Брайтон приобрел защитника Фенербахче за 30 млн евро
Турецкий игрок перебрался на Туманный Альбион
Фото: brightonandhovealbion
Левый защитник "Фенербахче" Ферди Кадиоглу перешел в "Брайтон", сообщает официальный сайт английского клуба.
Контракт рассчитан на 4 года - до июня 2028 года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро.
Кадиоглу защищал цвета "Фенербахче" с 2018 года. С тех пор защитник сыграл 204 матча, забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.
На международном уровне 24-летний Кадиоглу мог выступать за Турцию, Нидерланды и Канаду (его отец турок, а мать нидерландско-канадского происхождения), но в итоге выбрал турецкую сборную, за которую провел 20 матчей.
We are pleased to confirm the signing of Turkish international full-back Ferdi Kadioglu from Fenerbahce, for undisclosed terms! ????— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 27, 2024
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