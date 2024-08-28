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Лестер проявляет интерес к полузащитнику Генка

Англия

Об этом сообщает The Telegraph

Лестер проявляет интерес к полузащитнику Генка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер Стив Купер нацелен на атакующих игроков, которых он хочет успеть подписать до пятничного трансферного дедлайна. "Лестер" обратил внимание в сторону Лиги Жупиле.

Сообщается, что "лисы" близки к прорыву в переговорах о подписании марокканского полузащитника Биляля Эль-Ханнуса. Английский клуб ожидает, что "Генк" примет их последнее предложение. Марокканец себя также хорошо зарекомендовал на Олимпиаде-2024, где со своей сборной завоевал бронзовые медали, а 20-летний игрок на этих соревнованиях записал на свой счет гол и два ассиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Биляль Эль-Ханнус провел 51 матч, где отметился 3 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Гресь
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