Лестер проявляет интерес к полузащитнику Генка

Менеджер Стив Купер нацелен на атакующих игроков, которых он хочет успеть подписать до пятничного трансферного дедлайна. "Лестер" обратил внимание в сторону Лиги Жупиле.

Сообщается, что "лисы" близки к прорыву в переговорах о подписании марокканского полузащитника Биляля Эль-Ханнуса. Английский клуб ожидает, что "Генк" примет их последнее предложение. Марокканец себя также хорошо зарекомендовал на Олимпиаде-2024, где со своей сборной завоевал бронзовые медали, а 20-летний игрок на этих соревнованиях записал на свой счет гол и два ассиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Биляль Эль-Ханнус провел 51 матч, где отметился 3 забитыми мячами и 8 результативными передачами.