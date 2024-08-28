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Гласнер о будущем Марка Гехи в Кристал Пелесе: Я не должен отвечать на вопросы о слухах в трансферное окно

Англия

Еще неизвестно где будет играть английский защитник в этом сезоне

Гласнер о будущем Марка Гехи в Кристал Пелесе: Я не должен отвечать на вопросы о слухах в трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Орлы" отклонили четыре предложения по защитнику Марку Гехи от "Ньюкасла", последнее из которых стоило 65 млн фунтов стерлингов. Остается неизвестным попытаются ли "сороки" продолжить борьбу за англичанина, поскольку "Кристал Пэлас" не желает его продавать. Вчера Гехи был капитаном лондонцев в матче второго раунда Кубка лиги против "Норвича", который завершился победой со счетом 4:0. Главный тренер "орлов" Оливер Гласнер не стал говорить о том, останется ли игрок на "Селхерст Парк" после лета.

"Я не должен отвечать на вопросы о слухах в трансферное окно. У нас есть еще три-четыре дня, есть очень много слухов об очень многих игроках. Я бы очень хотел поговорить об игре, а не о трансферном окне", - заявил Гласнер в интервью talkSPORT.

Добавим, что в прошлом сезоне Марк Хехи провел 29 матчей и отметился результативной передачей.

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Кристал Пэлас (Лондон) Оливер Гласнер Марк Гехи
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
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