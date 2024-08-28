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Челси сделал ещё один шаг на пути к трансферу Осимхена
Сделка близка к завершению
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" сделал официальное предложение "Наполи" по Виктору Осимхену. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По информации источника, не исключено, что прямые переговоры между сторонами начнутся в самое ближайшее время. Также в услугах Виктора заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Аль-Ахли", который готов выложить за нигерийского нападающего 70 миллионов евро. Отмечается, что трансфер Осимхена в "Челси" станет ещё более вероятен после перехода в "Наполи" Ромелу Лукаку.
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Источник:Di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
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