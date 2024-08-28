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Челси сделал ещё один шаг на пути к трансферу Осимхена

Англия

Сделка близка к завершению

Челси сделал ещё один шаг на пути к трансферу Осимхена

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
"Челси" сделал официальное предложение "Наполи" по Виктору Осимхену. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, не исключено, что прямые переговоры между сторонами начнутся в самое ближайшее время.

Также в услугах Виктора заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Аль-Ахли", который готов выложить за нигерийского нападающего 70 миллионов евро.

Отмечается, что трансфер Осимхена в "Челси" станет ещё более вероятен после перехода в "Наполи" Ромелу Лукаку.

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Челси (Лондон) Наполи трансфер Виктор Осимхен
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Источник:
Di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
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