Челси сделал ещё один шаг на пути к трансферу Осимхена

"Челси" сделал официальное предложение "Наполи" по Виктору Осимхену. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, не исключено, что прямые переговоры между сторонами начнутся в самое ближайшее время.

Также в услугах Виктора заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Аль-Ахли", который готов выложить за нигерийского нападающего 70 миллионов евро.

Отмечается, что трансфер Осимхена в "Челси" станет ещё более вероятен после перехода в "Наполи" Ромелу Лукаку.