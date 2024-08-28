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Ипсвич приобрел у Лутона Чидози Огбене

Англия

Об этом говорится на сайте клуба Премьер-лиги

Ипсвич приобрел у Лутона Чидози Огбене

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ипсвич Таун" в конце лета усиливает атакующую зону. "Трактористы" приобрели у "Лутона" вингера Чидози Огбене. 27-летний ирландец подписал контракт с новым клубом на четыре года.

"Я очень взволнован и чувствую, что мне повезло получить возможность снова играть в Премьер-лиге. У меня были очень позитивные разговоры с менеджером, и то, что кто-то поверил в меня, что я смогу снова играть на этом уровне, много значит для меня и моей семьи. Я знаю чего он хочет от меня и какую роль я буду играть, и я здесь, чтобы стать положительным дополнением к команде, поскольку мы стремимся достичь наших целей. Это возможность, за которую я ухватился обеими руками, и я не могу дождаться, чтобы как можно быстрее присоединиться к команде", - заявил новичок команды после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Чидози Огбене сыграл 36 матчей, где отметился 5 голами и результативной передачей. В "Ипсвиче" футболист будет играть под 21-м номером.

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Ипсвич Таун Лутон Таун
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Источник:
Іпсвіч Таун
Опубликовал: Александр Гресь
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