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Бернли подписал тунисского хавбека Манчестер Юнайтед
"Красные дьяволы" распрощались с игроком
Burnley
"Бернли" объявил о приходе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Аннибаля Межбри.
Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года. Официально сумма трансфера не разглашается, но ранее СМИ сообщали, что за 21-летнего туниссца "бордовые" выложат 9 млн. евро включительно с бонусами.
Межбри перебрался в "МЮ" в 2019 году, и с тех пор принял участие в 13 матчах манкунианского клуба, отличившись одним забитым голом.
Our latest arrival ???? pic.twitter.com/vhsE5xzYW5— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 28, 2024
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Источник:Burnley
Опубликовал: Александр Бураков
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