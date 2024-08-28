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Бернли подписал тунисского хавбека Манчестер Юнайтед

Англия

"Красные дьяволы" распрощались с игроком

Бернли подписал тунисского хавбека Манчестер Юнайтед

Burnley

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"Бернли" объявил о приходе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Аннибаля Межбри.

Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года. Официально сумма трансфера не разглашается, но ранее СМИ сообщали, что за 21-летнего туниссца "бордовые" выложат 9 млн. евро включительно с бонусами.

Межбри перебрался в "МЮ" в 2019 году, и с тех пор принял участие в 13 матчах манкунианского клуба, отличившись одним забитым голом.

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Манчестер Юнайтед Бернли трансфер
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Источник:
Burnley
Опубликовал: Александр Бураков
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