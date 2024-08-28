Бернли подписал тунисского хавбека Манчестер Юнайтед

"Бернли" объявил о приходе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Аннибаля Межбри.



Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года. Официально сумма трансфера не разглашается, но ранее СМИ сообщали, что за 21-летнего туниссца "бордовые" выложат 9 млн. евро включительно с бонусами.



Межбри перебрался в "МЮ" в 2019 году, и с тех пор принял участие в 13 матчах манкунианского клуба, отличившись одним забитым голом.

Our latest arrival ???? pic.twitter.com/vhsE5xzYW5 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 28, 2024