Вулверхэмптон близок к подписанию голкипера Кристал Пэлас

Сэм Джонстон оказался в центре внимания во время летнего трансферного окна. 31-летний голкипер потерял место в старте "Кристал Пэлас" из-за травм и уверенной игры Дина Хендерсона. Впрочем, игрок пожелал сменить клубную прописку и, похоже, ему удастся это сделать до конца лета.

Сообщается, что "Вулверхэмптон" согласовал с "Кристал Пэлас" трансфер футболиста в размере 10 млн фунтов стерлингов. Переговоры между всеми сторонами все еще продолжаются, но сделка близится к завершению.

Добавим, что в прошлом сезоне Сэм Джонстон провел 23 матча, из которых 6 отыграл на ноль.