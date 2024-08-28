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Вулверхэмптон близок к подписанию голкипера Кристал Пэлас
Об этом сообщает Sky Sports
Getty Images/Global Images Ukraine
Сэм Джонстон оказался в центре внимания во время летнего трансферного окна. 31-летний голкипер потерял место в старте "Кристал Пэлас" из-за травм и уверенной игры Дина Хендерсона. Впрочем, игрок пожелал сменить клубную прописку и, похоже, ему удастся это сделать до конца лета.
Сообщается, что "Вулверхэмптон" согласовал с "Кристал Пэлас" трансфер футболиста в размере 10 млн фунтов стерлингов. Переговоры между всеми сторонами все еще продолжаются, но сделка близится к завершению.
Добавим, что в прошлом сезоне Сэм Джонстон провел 23 матча, из которых 6 отыграл на ноль.
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