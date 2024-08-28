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Кьеза переходит в Ливерпуль. Известно, сколько мерсисайдцы выложат за вингера
Детали соглашения уже согласованы
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза продолжит карьеру в "Ливерпуле". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сделка между сторонами уже считается закрытой. Контракт итальянца с английским клубом будет рассчитан до середины 2028 года, а сумма трансфера составит 13 млн. евро первоначального взноса с дополнительными надбавками.
Ранее интерес к кандидатуре Федерико также проявляли "Барселона" и "Челси".
В первых двух турах нового сезона Серии А Кьеза не провёл ни единой минуты на поле в составе "Ювентуса".
???????? BREAKING: Federico Chiesa to Liverpool, here we go! Agreement done for €13m initial fee with add-ons.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024
Four year contract for Chiesa as new Liverpool player, set to fly later today.
Chiesa accepted Liverpool immediately. Deal DONE.
Exclusive story confirmed. ???????????? pic.twitter.com/Yx7hdQwkd4
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