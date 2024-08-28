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Кьеза переходит в Ливерпуль. Известно, сколько мерсисайдцы выложат за вингера

Англия

Детали соглашения уже согласованы

Кьеза переходит в Ливерпуль. Известно, сколько мерсисайдцы выложат за вингера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза продолжит карьеру в "Ливерпуле". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка между сторонами уже считается закрытой. Контракт итальянца с английским клубом будет рассчитан до середины 2028 года, а сумма трансфера составит 13 млн. евро первоначального взноса с дополнительными надбавками.

Ранее интерес к кандидатуре Федерико также проявляли "Барселона" и "Челси".

В первых двух турах нового сезона Серии А Кьеза не провёл ни единой минуты на поле в составе "Ювентуса".

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Ювентус (Турин) Ливерпуль Федерико Кьеза трансфер
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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