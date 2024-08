Кьеза переходит в Ливерпуль. Известно, сколько мерсисайдцы выложат за вингера

Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза продолжит карьеру в "Ливерпуле". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка между сторонами уже считается закрытой. Контракт итальянца с английским клубом будет рассчитан до середины 2028 года, а сумма трансфера составит 13 млн. евро первоначального взноса с дополнительными надбавками.

Ранее интерес к кандидатуре Федерико также проявляли "Барселона" и "Челси".

В первых двух турах нового сезона Серии А Кьеза не провёл ни единой минуты на поле в составе "Ювентуса".

???????? BREAKING: Federico Chiesa to Liverpool, here we go! Agreement done for €13m initial fee with add-ons.



Four year contract for Chiesa as new Liverpool player, set to fly later today.



Chiesa accepted Liverpool immediately. Deal DONE.



Exclusive story confirmed. ????????????