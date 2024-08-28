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Ноттингем Форест проявляет интерес к форварду Айнтрахта
Лесники хотят успеть оформить трансфер до дедлайна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нуну Эшпириту Санту находится в поисках нового форварда. Тренер "Ноттингема" отдавал предпочтение Эдди Нкетии из "Арсенала" и Сантьяго Гименесу из "Фейеноорда", но он потерпел неудачу в попытках подписания вышеназванных игроков.
Теперь "лесники" переключили свое внимание в сторону Бундеслиги. The Telegraph сообщает, что англичане нацелены на подписание Омара Мармуша из "Айнтрахта" и предложили за него 20 млн фунтов стерлингов. "Ноттингем" надеется завершить сделку в конце этой недели, перед матчем чемпионата с "Вулверхэмптоном", который состоится в субботу на "Сити Граунд". Переговоры между двумя клубами по трансферу нападающего продолжаются.
Добавим, что в прошлом сезоне Омар Мармуш сыграл 41 матч, где отметился 17 голами и 6 ассистами.
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