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Ноттингем Форест проявляет интерес к форварду Айнтрахта

Англия
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Лесники хотят успеть оформить трансфер до дедлайна

Ноттингем Форест проявляет интерес к форварду Айнтрахта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нуну Эшпириту Санту находится в поисках нового форварда. Тренер "Ноттингема" отдавал предпочтение Эдди Нкетии из "Арсенала" и Сантьяго Гименесу из "Фейеноорда", но он потерпел неудачу в попытках подписания вышеназванных игроков.

Теперь "лесники" переключили свое внимание в сторону Бундеслиги. The Telegraph сообщает, что англичане нацелены на подписание Омара Мармуша из "Айнтрахта" и предложили за него 20 млн фунтов стерлингов. "Ноттингем" надеется завершить сделку в конце этой недели, перед матчем чемпионата с "Вулверхэмптоном", который состоится в субботу на "Сити Граунд". Переговоры между двумя клубами по трансферу нападающего продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Омар Мармуш сыграл 41 матч, где отметился 17 голами и 6 ассистами.

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Ноттингем Форест Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Омар Мармуш
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Гресь
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