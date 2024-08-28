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Мартинес: Астон Вилла может пройти весь путь в Лиге чемпионов

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Высоко замахнулись

Мартинес: Астон Вилла может пройти весь путь в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес считает, что его команда способна удивить всю Европу в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

"Учитывая, какой у нас тренер - да. Он был в полуфинале Лиги чемпионов с "Вильярреалом" (в сезоне 2021–2022 - прим.). Он выиграл четыре Лиги Европы… Что касается "Виллы", то это наш первый раз в Лиге чемпионов, для нас это будет в новинку. Но с нашим наставником и нашими игроками мы можем пройти весь путь", - сказал аргентинец в интервью The Guardian.

Напомним, "Астон Вилла" заняла четвёртое место в турнирной таблице АПЛ по итогам прошлого сезона.

Летом Мартинес продлил свой контракт с английской командой до лета 2029 года.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Лига чемпионов Эмилиано Мартинес
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
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