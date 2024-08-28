Мартинес: Астон Вилла может пройти весь путь в Лиге чемпионов

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес считает, что его команда способна удивить всю Европу в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

"Учитывая, какой у нас тренер - да. Он был в полуфинале Лиги чемпионов с "Вильярреалом" (в сезоне 2021–2022 - прим.). Он выиграл четыре Лиги Европы… Что касается "Виллы", то это наш первый раз в Лиге чемпионов, для нас это будет в новинку. Но с нашим наставником и нашими игроками мы можем пройти весь путь", - сказал аргентинец в интервью The Guardian.