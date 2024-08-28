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Астон Вилла хочет приобрести защитника Фейеноорда

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Астон Вилла хочет приобрести защитника Фейеноорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче против "Арсенала" правый защитник "львов" Мэтти Кэш получил повреждение еще в первом тайме поединка. У поляка диагностировали травму подколенного сухожилия и он будет находиться вне игры месяц. Унаи Эмери вынужден искать футболиста, который мог бы подменить поляка на этой позиции и обратил свое внимание в сторону Эредивизии.

Сообщается, что "Астон Вилла" начала переговоры по трансферу Лютсарела Гертрейды из "Фейеноорда". У 24-летнего игрока истекает контракт с роттердамцами летом 2025 года, и считается, что он открыт к переходу в бирмингемский клуб. Кроме того, он является универсальным футболистом, который при необходимости может сыграть на любой позиции в защите, чем и привлекает руководство "Астон Виллы".

Добавим, что в прошлом сезоне Лютсарел Гертрейда провел 47 матчей, где отметился 9 голами и 5 ассистами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Фейеноорд (Роттердам) Лютсарел Гертрёйда
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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