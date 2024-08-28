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Ньюкасл не сможет осуществить два желанных трансфера этим летом
Эдди Хау выступил на пресс-конференции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" этим летом хотел еще подписать центрального защитника и правого вингера, но, по словам главного тренера "сорок" Эдди Хау, это вряд ли получится.
"Пожалуй, нет, мы не сможем их подписать. Я понимаю вопрос, но всегда нужно проявлять уважение к нынешним партнерам по команде.
Я уважаю каждого нашего игрока на любой позиции, поэтому не мне отвечать. Мы стараемся усилить команду, принимаем правильные решения и привлекаем нужных игроков", - сказал Хау на пресс-конференции.
Напомним, что 28 августа "Ньюкасл" сыграет против "Ноттингем Фореста". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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