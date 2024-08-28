Кьеза: Я не могу дождаться, когда стану новым игроком Ливерпуля

Недавно в сети появилась формация, что вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза вскоре подпишет контракт с "Ливерпулем".

Футболист прокомментировал ситуацию:

"Я очень счастлив, не могу дождаться, когда стану новым игроком "Ливерпуля". Я и моя семья тоже очень счастлива.

Позвольте мне поблагодарить "Ювентус" и болельщиков. Теперь пришло время для новой главы в карьере, я очень счастлив. Не могу дождаться!", - сказал игрок.