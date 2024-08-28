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Кьеза: Я не могу дождаться, когда стану новым игроком Ливерпуля
Футболист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно в сети появилась формация, что вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза вскоре подпишет контракт с "Ливерпулем".
Футболист прокомментировал ситуацию:
"Я очень счастлив, не могу дождаться, когда стану новым игроком "Ливерпуля". Я и моя семья тоже очень счастлива.
Позвольте мне поблагодарить "Ювентус" и болельщиков. Теперь пришло время для новой главы в карьере, я очень счастлив. Не могу дождаться!", - сказал игрок.
Добавим, что Федерико Кьеза в прошлом сезоне провел 37 матчей, где отметился 10 голами и 3 ассистами.
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