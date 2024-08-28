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Саутгемптон близок к подписанию контракта с голкипером Арсенала - Романо
Рамсдейл может сменить команду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Саутгемптон" близок к подписанию контракта с голкипером "Арсенала" Аароном Рамсдейлом.
По словам Фабрицио Романо, переговоры между "канонирами" и "Саутгемптоном" находятся на завершающей стадии. Ожидается, что это будет аренда с обязательством выкупа.
Добавим, Аарон в прошлом сезоне сыграл за "Арсенал" всего 11 матчей.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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