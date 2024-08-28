Саутгемптон близок к подписанию контракта с голкипером Арсенала - Романо

"Саутгемптон" близок к подписанию контракта с голкипером "Арсенала" Аароном Рамсдейлом.

По словам Фабрицио Романо, переговоры между "канонирами" и "Саутгемптоном" находятся на завершающей стадии. Ожидается, что это будет аренда с обязательством выкупа.

Добавим, Аарон в прошлом сезоне сыграл за "Арсенал" всего 11 матчей.