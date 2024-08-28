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Саутгемптон близок к подписанию контракта с голкипером Арсенала - Романо

Англия

Рамсдейл может сменить команду

Саутгемптон близок к подписанию контракта с голкипером Арсенала - Романо

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Саутгемптон" близок к подписанию контракта с голкипером "Арсенала" Аароном Рамсдейлом.

По словам Фабрицио Романо, переговоры между "канонирами" и "Саутгемптоном" находятся на завершающей стадии. Ожидается, что это будет аренда с обязательством выкупа.

Добавим, Аарон в прошлом сезоне сыграл за "Арсенал" всего 11 матчей.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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