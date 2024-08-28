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Африканский вундеркинд присоединится к Манчестер Юнайтед - Инсайдер

Англия
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Африканский вундеркинд присоединится к Манчестер Юнайтед - Инсайдер

x.com/FabrizioRomano

Новина українською

Малийский опорный полузащитник Секу Коне из ФК "Гуидарс", вероятно, присоединится к "Манчестер Юнайтед".

Как пишет Фабрицио Романо, "красные дьяволы" с игроком вскоре подпишут все необходимые документы. Официально о трансфере футболиста будет объявлено в течение 24 часов.

Добавим, что Секу провел 12 матчей за сборную Мали U-17.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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