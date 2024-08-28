Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Африканский вундеркинд присоединится к Манчестер Юнайтед - Инсайдер
Ждем официально
x.com/FabrizioRomano
Малийский опорный полузащитник Секу Коне из ФК "Гуидарс", вероятно, присоединится к "Манчестер Юнайтед".
Как пишет Фабрицио Романо, "красные дьяволы" с игроком вскоре подпишут все необходимые документы. Официально о трансфере футболиста будет объявлено в течение 24 часов.
Добавим, что Секу провел 12 матчей за сборную Мали U-17.
Читайте такжеБернли подписал тунисского хавбека Манчестер Юнайтед
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Львовское дерби, Шахтер встретится с Зарей. Известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины
- Лунин ненамеренно поспособствовал завершению карьеры известного вратаря
- "Пришлось подрожать и потерпеть". Зальцбург - Динамо. Обзор послематчевой австрийской прессы
- Мареска: Я заменил Мудрика, потому что не был доволен его выступлением
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн