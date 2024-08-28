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Ювентус уже договорился с Манчестер Юнайтед об аренде Санчо
Игрок не против перебраться в Турин
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо близок к подписанию контракта с "Ювентусом".
Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, речь идет о годичной аренде с обязательным правом выкупа. Сам игрок не против перебраться в Турин.
Добавим, что в этом сезоне Санчо сыграл лишь семь минут - в матче за Суперкубок против "Манчестер Сити".
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