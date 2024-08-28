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Ювентус уже договорился с Манчестер Юнайтед об аренде Санчо

Англия
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Игрок не против перебраться в Турин

Ювентус уже договорился с Манчестер Юнайтед об аренде Санчо

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо близок к подписанию контракта с "Ювентусом".

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, речь идет о годичной аренде с обязательным правом выкупа. Сам игрок не против перебраться в Турин.

Добавим, что в этом сезоне Санчо сыграл лишь семь минут - в матче за Суперкубок против "Манчестер Сити".

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Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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