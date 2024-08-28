Ювентус уже договорился с Манчестер Юнайтед об аренде Санчо

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо близок к подписанию контракта с "Ювентусом".

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, речь идет о годичной аренде с обязательным правом выкупа. Сам игрок не против перебраться в Турин.

Добавим, что в этом сезоне Санчо сыграл лишь семь минут - в матче за Суперкубок против "Манчестер Сити".