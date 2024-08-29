Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брентфорд приобрел у Гремио 18-летнего Густаво Нуньеша
Об этом говорится на сайте английского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брентфорд" укрепляет атакующее звено в конце трансферного окна. Лондонцы за 12 млн евро приобрели у "Гремио" вингера Густаво Нуньеша. Контракт бразильца с новым клубом рассчитан на шесть лет с опцией продления еще на два сезона.
"Я очень рад, что нам удалось подписать Густаво. Это еще одно хорошее подписание; мы боролись с другими клубами. Это вингер, который может пройти мимо игроков лицом к лицу. Он решительный и умеет создавать голевые моменты. У Густаво большой потенциал, и, конечно, мы должны максимизировать его во всех аспектах. Ему нужно время, чтобы освоиться, но это очень интересное подписание", - сказал главный тренер Томас Франк.
Добавим, что в этом году Густаво Нуньеш сыграл 46 матчей, где отметился 10 голами и 6 ассистами.
Популярное сейчас
- Шахтер – во второй корзине. Известны все участники основной стадии ЛЧ – потенциальные соперники горняков
- У Шахтера изменилась система премиальных
- Так в основу не пробиться. Лунин пропустил курьезный гол на тренировке Реала. ВИДЕО
- АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 2:6. Бешеная перестрелка, которая превратилась в погром
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО