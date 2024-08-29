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Вулверхэмптон близок к подписанию полузащитника Флуминенсе

Англия

Об этом сообщает BBC

Вулверхэмптон близок к подписанию полузащитника Флуминенсе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вулверхэмптон" хочет усилить опорную зону до завершения трансферного окна. Руководство "волков" изучало различных кандидатов и остановились на представителе Латинской Америки.

Сообщается, что английский клуб близок к трансферу бразильца Андре Нето из "Флуминенсе". Начальная стоимость 23-летнего опорника составит 18,5 млн фунтов стерлингов плюс до 2,5 млн фунтов стерлингов в виде доплат.

Добавим, что в этом году Андре провел 29 матчей и отметился результативной передачей.

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Вулверхэмптон Флуминенсе (Рио-де- Жанейро)
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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