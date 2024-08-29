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Вулверхэмптон близок к подписанию полузащитника Флуминенсе
Об этом сообщает BBC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" хочет усилить опорную зону до завершения трансферного окна. Руководство "волков" изучало различных кандидатов и остановились на представителе Латинской Америки.
Сообщается, что английский клуб близок к трансферу бразильца Андре Нето из "Флуминенсе". Начальная стоимость 23-летнего опорника составит 18,5 млн фунтов стерлингов плюс до 2,5 млн фунтов стерлингов в виде доплат.
Добавим, что в этом году Андре провел 29 матчей и отметился результативной передачей.
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