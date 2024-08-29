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Гюндоган - о возвращении в Ман Сити: То, что Пеп хотел, чтобы я вернулся, было достаточно
Желание Гвардиолы стало ключевым фактором
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган более подробно рассказал о своем уходе из "Барселоны". "То, что Пеп хотел, чтобы я вернулся, было достаточно. Были у меня и другие предложения, но ни одно из них меня не заинтересовало. Если я уйду из "Барсы", я вернусь в "Манчестер Сити": это стало для меня ясно сразу. Финансовая составляющая? Не думаю, что как игроку мне уместно судить об этих вещах подробно. Единственное, что я могу сказать, это то, что я всем сердцем желаю, чтобы "Барса" обрела спокойствие, а вместе с ней и успех; Болельщики, прежде всего, этого заслуживают. Старт с тремя играми и тремя победами уже удался. Буду держать пальцы скрещенными в Манчестере, чтобы так и продолжалось", - цитирует Илкая AS.
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Источник:AS
Опубликовал: Александр Бураков
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