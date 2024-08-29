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Мареска: Челси - это не сумасшедший клуб. К нам перешли те, кого мы хотели видеть
Итальянец считает, что всё идёт по плану
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о трансферной политике лондонского клуба.
"Челси" - это не сумасшедший клуб. С тех пор, как я присоединился к клубу, все работает в одном направлении.
К нам перешли те, кого мы с клубом хотели у себя видеть. Те, кто не перешел - они не перейдут, потому что мы так решили.
Что было раньше, мне очень трудно судить, потому что я не был здесь, поэтому не имею ни малейшего представления. Поскольку я здесь сейчас, то для меня есть четкое направление, куда клуб хочет двигаться, и мы находимся в идеальном направлении", - приводит слова специалиста Football London.
Сегодня "Челси" сыграет против "Серветта" в квалификации Лиги конференций.
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