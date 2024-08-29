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Фулхэм интересуется вингером Лиона

Англия

Об этом сообщает The Athletic

Фулхэм интересуется вингером Лиона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фулхэм" потерпел неудачу в подписании Райана Черки из "Лиона". Француз отказался переходить к лондонцам, поскольку он был заинтересован в переходе в другую команду. Впрочем, "дачники" решили переключить свое внимание на одноклубника Черки.

Сообщается, что "Фулхэм" заинтересован в переходе вингера Эрнеста Нуама. Переговоры между клубами относительно возможного трансфера игрока недавно начались. По информации transfermarkt, стоимость 20-летнего ганца составляет 18 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Эрнест Нуама провел 39 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.

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Лион Фулхэм (Лондон)
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Гресь
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