Фулхэм интересуется вингером Лиона

"Фулхэм" потерпел неудачу в подписании Райана Черки из "Лиона". Француз отказался переходить к лондонцам, поскольку он был заинтересован в переходе в другую команду. Впрочем, "дачники" решили переключить свое внимание на одноклубника Черки.

Сообщается, что "Фулхэм" заинтересован в переходе вингера Эрнеста Нуама. Переговоры между клубами относительно возможного трансфера игрока недавно начались. По информации transfermarkt, стоимость 20-летнего ганца составляет 18 млн евро.

Fulham are interested in signing Lyon winger Ernest Nuamah. #SaintsFC made an enquiry but although the club want to sign a winger in the next two days, a deal for the 20yo unlikely at this stage.



