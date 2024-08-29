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Фулхэм интересуется вингером Лиона
Об этом сообщает The Athletic
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" потерпел неудачу в подписании Райана Черки из "Лиона". Француз отказался переходить к лондонцам, поскольку он был заинтересован в переходе в другую команду. Впрочем, "дачники" решили переключить свое внимание на одноклубника Черки.
Сообщается, что "Фулхэм" заинтересован в переходе вингера Эрнеста Нуама. Переговоры между клубами относительно возможного трансфера игрока недавно начались. По информации transfermarkt, стоимость 20-летнего ганца составляет 18 млн евро.
Fulham are interested in signing Lyon winger Ernest Nuamah. #SaintsFC made an enquiry but although the club want to sign a winger in the next two days, a deal for the 20yo unlikely at this stage.— Jacob Tanswell (@J_Tanswell) August 28, 2024
Story @TheAthleticFC w/@AdamLeventhal & @peterrutzlerhttps://t.co/5wBazLVa1Y
Добавим, что в прошлом сезоне Эрнест Нуама провел 39 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.
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