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Саудовский Аль-Шабаб проявляет интерес к вингеру Вулверхэмптона
Об этом сообщает Руди Галетти
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Даниэль Поденсе прошлый сезон провел в аренде в "Олимпиакосе", с которым он сумел выиграть Лигу конференций. Португалец летом вернулся в "Вулверхэмптон", но футболист может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Сообщается, что сейчас ведутся переговоры между "волками" и "Аль-Шабабом" по трансферу 28-летнего вингера. Футболист уже дал согласие на переход в саудовский клуб, а команды уже близки к оформлению сделки. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 13 млн евро.
???????? Advanced talks between #AlShabab and #Wolves for Daniel #Podence.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 28, 2024
????️ The 2 clubs are discussing small details to finalize the agreement.
???? The ???????? RW already gave his approval for the move: there is confidence to close positively the transfer soon. ????⚽ #Transfers pic.twitter.com/j9139WG8dc
Добавим, что в прошлом сезоне Даниэль Поденсе провел 47 матчей, где отметился 15 голами и 13 ассистами.
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