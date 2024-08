Саудовский Аль-Шабаб проявляет интерес к вингеру Вулверхэмптона

Даниэль Поденсе прошлый сезон провел в аренде в "Олимпиакосе", с которым он сумел выиграть Лигу конференций. Португалец летом вернулся в "Вулверхэмптон", но футболист может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Сообщается, что сейчас ведутся переговоры между "волками" и "Аль-Шабабом" по трансферу 28-летнего вингера. Футболист уже дал согласие на переход в саудовский клуб, а команды уже близки к оформлению сделки. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 13 млн евро.

???????? Advanced talks between #AlShabab and #Wolves for Daniel #Podence.



????️ The 2 clubs are discussing small details to finalize the agreement.



???? The ???????? RW already gave his approval for the move: there is confidence to close positively the transfer soon. ????⚽ #Transfers pic.twitter.com/j9139WG8dc