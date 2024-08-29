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Саудовский Аль-Шабаб проявляет интерес к вингеру Вулверхэмптона

Англия

Об этом сообщает Руди Галетти

Саудовский Аль-Шабаб проявляет интерес к вингеру Вулверхэмптона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниэль Поденсе прошлый сезон провел в аренде в "Олимпиакосе", с которым он сумел выиграть Лигу конференций. Португалец летом вернулся в "Вулверхэмптон", но футболист может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Сообщается, что сейчас ведутся переговоры между "волками" и "Аль-Шабабом" по трансферу 28-летнего вингера. Футболист уже дал согласие на переход в саудовский клуб, а команды уже близки к оформлению сделки. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 13 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Даниэль Поденсе провел 47 матчей, где отметился 15 голами и 13 ассистами.

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Вулверхэмптон Аль-Шабаб (Эр-Рияд) Даниэль Поденсе
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Источник:
Руді Галетті
Опубликовал: Александр Гресь
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