Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Забарного арендовал бывшего конкурента Лунина в Реале
Воссоединение со старым знакомым
Bournemouth
"Борнмут" объявил о годичной аренде голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.
Напомним, прошлый сезон 29-летний испанец провёл в аренде в мадридском "Реале", отыграв 20 матчей во всех турнирах.
Стоит отметить, что с 2012 по 2015 годы Кепа выступал в одном составе за "Атлетик" с нынешним наставником "Борнмута" Андони Ираолой.
Цвета "Челси" Аррисабалага защищает с 2018 года, и с того времени принял участие в 163 поединках.
He's a Kepa ???? pic.twitter.com/AfeiLh2jmP— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 29, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bournemouth
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лейндерс: Все видели, насколько сильно Динамо. Я немного разочарован тем, как мы попали в Лигу чемпионов
- Шахтер – во второй корзине. Известны все участники основной стадии ЛЧ – потенциальные соперники горняков
- Президент Колоса пригрозил игрокам отменить премии и в два раза срезать зарплаты
- АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 2:6. Бешеная перестрелка, которая превратилась в погром
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн