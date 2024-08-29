Клуб Забарного арендовал бывшего конкурента Лунина в Реале

"Борнмут" объявил о годичной аренде голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.

Напомним, прошлый сезон 29-летний испанец провёл в аренде в мадридском "Реале", отыграв 20 матчей во всех турнирах.

Стоит отметить, что с 2012 по 2015 годы Кепа выступал в одном составе за "Атлетик" с нынешним наставником "Борнмута" Андони Ираолой.

Цвета "Челси" Аррисабалага защищает с 2018 года, и с того времени принял участие в 163 поединках.