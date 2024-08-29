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Голкипер Челси Джордже Петрович перейдет в Страсбур

Англия

Еще один голкипер лондонцев будет играть в аренде

Голкипер Челси Джордже Петрович перейдет в Страсбур

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Еще несколько дней назад в составе "Челси" насчитывалось шесть (!) голкиперов. Кепа Аррисабалага уже отправился в аренду в "Борнмут" и лондонцы скоро лишатся еще одного из своих вратарей, хоть и на временной основе.

Сообщается, что Джордже Петрович присоединится к "Страсбуру" на правах годичной аренды. Игрок согласовал условия нового контракта перед тем, как отправиться во французский клуб. Кроме того, и "Страсбур", и "Челси" имеют общего владельца - компанию Clearlake Capital. Сербский голкипер потерял любые шансы на попадание в основу "синих" после того, как лондонцы приобрели Филипа Йоргенсена из "Вильярреала".

Добавим, что в прошлом сезоне Джордже Петрович провел 31 матч, из которых 7 он отыграл на ноль.

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Челси (Лондон) Страсбур
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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