Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салах о своем будущем в Ливерпуле: Давайте наслаждаться последним годом, а там посмотрим
Нападающий красных хочет сосредоточиться исключительно на игре в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В течение всего лета было немало слухов и разговоров о будущем Мохамеда Салаха в "Ливерпуле". На какое-то время казалось, что игрок покинет команду, однако в новом сезоне он дважды появлялся со стартовых минут. В интервью Sky Sports египетский форвард отметил, что он не думает о своем будущем, поскольку до конца его контракта с "красными" остался только один год.
"Я просто остался на сезон и подумал: "У меня впереди еще один год, так давайте просто наслаждаться им. Не думай о контракте сейчас, не думай ни о чем сейчас, давай просто наслаждаться им". Я не хочу думать о следующем году или о будущем. Наслаждайся последним годом, а там посмотрим. Играть каждую неделю - это самое важное, просто думайте об игре за игрой. Просто наслаждайся тем, что ты здесь, и все", - заявил 32-летний футболист.
Добавим, что в новом сезоне Мохамед Салах успел отметиться 2 забитыми мячами и результативной передачей в двух поединках АПЛ.
Популярное сейчас
- Хватило одного слова. Гармаш отреагировал на новость, что его перевели в дубль Металлиста 1925
- Буряк – о Динамо: Не согласен с теми, кто утверждает, что не нужно играть в ЛЧ с таким составом
- На тренировке Ромы чуть не произошла драка между Де Росси и футболистом, – Rai Sport
- Мареска: Я заменил Мудрика, потому что не был доволен его выступлением
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО