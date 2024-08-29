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Салах о своем будущем в Ливерпуле: Давайте наслаждаться последним годом, а там посмотрим

Англия

Нападающий красных хочет сосредоточиться исключительно на игре в команде

Салах о своем будущем в Ливерпуле: Давайте наслаждаться последним годом, а там посмотрим

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В течение всего лета было немало слухов и разговоров о будущем Мохамеда Салаха в "Ливерпуле". На какое-то время казалось, что игрок покинет команду, однако в новом сезоне он дважды появлялся со стартовых минут. В интервью Sky Sports египетский форвард отметил, что он не думает о своем будущем, поскольку до конца его контракта с "красными" остался только один год.

"Я просто остался на сезон и подумал: "У меня впереди еще один год, так давайте просто наслаждаться им. Не думай о контракте сейчас, не думай ни о чем сейчас, давай просто наслаждаться им". Я не хочу думать о следующем году или о будущем. Наслаждайся последним годом, а там посмотрим. Играть каждую неделю - это самое важное, просто думайте об игре за игрой. Просто наслаждайся тем, что ты здесь, и все", - заявил 32-летний футболист.

Добавим, что в новом сезоне Мохамед Салах успел отметиться 2 забитыми мячами и результативной передачей в двух поединках АПЛ.

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Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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