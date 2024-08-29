Football Insider: Марк Гехи хочет покинуть Кристал Пэлас

"Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" продолжают переговоры по трансферу Марка Гехи. Лондонцы уже несколько раз отклоняли предложения "сорок", которые серьезно настроены на приобретение 24-летнего игрока. "Орлы" также находятся в шаге от приобретения защитника "Вольфсбурга" Максанса Лакруа, который уже находится в Англии для прохождения медосмотра и, теоретически, он может стать заменой англичанина в команде Оливера Гласнера.

По информации Football Insider, "Ньюкасл" сделал очередное предложение в размере 70 млн фунтов стерлингов за Марка Гехи. Кроме того, футболист заявил руководству лондонского клуба, что он хочет покинуть команду до конца трансферного окна. Игрок сборной Англии уже согласовал личные условия с "Ньюкаслом" накануне перехода. Не исключено, что будущее защитника "орлов" может решиться в последний день трансферного окна.

Добавим, что в прошлом сезоне Марк Гехи провел 29 поединков и отметился результативной передачей.