  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Football Insider: Марк Гехи хочет покинуть Кристал Пэлас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Football Insider: Марк Гехи хочет покинуть Кристал Пэлас

Англия

Лондонцы еще не приобрели ему замену

Football Insider: Марк Гехи хочет покинуть Кристал Пэлас

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" продолжают переговоры по трансферу Марка Гехи. Лондонцы уже несколько раз отклоняли предложения "сорок", которые серьезно настроены на приобретение 24-летнего игрока. "Орлы" также находятся в шаге от приобретения защитника "Вольфсбурга" Максанса Лакруа, который уже находится в Англии для прохождения медосмотра и, теоретически, он может стать заменой англичанина в команде Оливера Гласнера.

По информации Football Insider, "Ньюкасл" сделал очередное предложение в размере 70 млн фунтов стерлингов за Марка Гехи. Кроме того, футболист заявил руководству лондонского клуба, что он хочет покинуть команду до конца трансферного окна. Игрок сборной Англии уже согласовал личные условия с "Ньюкаслом" накануне перехода. Не исключено, что будущее защитника "орлов" может решиться в последний день трансферного окна.

Добавим, что в прошлом сезоне Марк Гехи провел 29 поединков и отметился результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Салах о своем будущем в Ливерпуле: Давайте наслаждаться последним годом, а там посмотрим
yellow-arrow
Голкипер Челси Джордже Петрович перейдет в Страсбур
yellow-arrow
Мареска: Серветт не удивил меня в первом матче. Нам нужно быть готовыми к тяжёлой игре
Ньюкасл Кристал Пэлас (Лондон) Марк Гехи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости